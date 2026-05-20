Девочка из Златоуста умерла в Берлине после операции за €162 тысячи — семье нужно ₽600 тысяч

В немецкой клинике «Шарите» умерла пятилетняя Влада Гарипова из Златоуста, которая с рождения страдала тяжёлыми пороками сердца. Девочка появилась на свет с гипоплазией правых отделов сердца, атрезией лёгочной артерии и трёхстворчатого клапана. Родная мать отказалась от ребёнка ещё в роддоме, однако позже Владу удочерили Мария и Антон Харламовы.

За свою жизнь девочка перенесла семь операций, пять из которых — на открытом сердце. В Германию её привезли на очередное плановое вмешательство после того, как врачи обнаружили тромб, перекрывший левую лёгочную артерию. Собрать €162 тысячи евро на лечение помогали неравнодушные люди, а также хоккейный клуб Трактор.

Операция прошла успешно, однако затем начались осложнения — открылось кровотечение и присоединилась инфекция. Врачи три недели боролись за жизнь ребёнка, но 15 мая Влада скончалась.

Сейчас семье необходимо собрать средства, чтобы доставить тело девочки домой в Россию. По словам приёмной матери, похоронное бюро в Берлине выставило счёт почти на 4 тысячи евро, ещё около 3,4 тысячи евро потребуется на транспортировку до Златоуста. Общая сумма расходов превышает 600 тысяч рублей.

