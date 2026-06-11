Петербуржец отсудил у клиники 10 млн после смерти матери из-за ошибки врачей

Житель Петербурга добился компенсации в 10 млн рублей после смерти матери, которую, как установила экспертиза, не смогли спасти из-за врачебной ошибки в частной клинике Подмосковья. Об этом сообщает газета «Известия».

Ирина попала в стационар с дыхательной недостаточностью. Врач откачал жидкость из плевральной полости, но после процедуры состояние женщины резко ухудшилось: она впала в кому. Медики почти год продолжали лечение, однако пациентка скончалась.

Экспертиза показала, что во время вмешательства была повреждена межрёберная артерия. Из-за кровотечения и нехватки кислорода у женщины произошло поражение головного мозга. Сам врач настаивал, что пациентка давно болела раком, а после операции якобы чувствовала себя нормально, но позже пожаловалась на боли, после чего у неё остановилось сердце.

Сын Ирины подал иск к клинике, и суд первой инстанции обязал медучреждение выплатить 10 млн рублей. При этом решение ещё может быть оспорено.

Ранее Life.ru рассказывал, что взыскать компенсацию за врачебную ошибку реально, но для этого важно собрать максимум документов: выписки, анализы, снимки и полную медкарту. После этого юристы советуют направить в клинику письменную претензию с требованием компенсации и обязательно зафиксировать факт её получения.