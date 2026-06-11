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11 июня, 17:59

Петербуржец отсудил у клиники 10 млн после смерти матери из-за ошибки врачей

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

Житель Петербурга добился компенсации в 10 млн рублей после смерти матери, которую, как установила экспертиза, не смогли спасти из-за врачебной ошибки в частной клинике Подмосковья. Об этом сообщает газета «Известия».

Ирина попала в стационар с дыхательной недостаточностью. Врач откачал жидкость из плевральной полости, но после процедуры состояние женщины резко ухудшилось: она впала в кому. Медики почти год продолжали лечение, однако пациентка скончалась.

Экспертиза показала, что во время вмешательства была повреждена межрёберная артерия. Из-за кровотечения и нехватки кислорода у женщины произошло поражение головного мозга. Сам врач настаивал, что пациентка давно болела раком, а после операции якобы чувствовала себя нормально, но позже пожаловалась на боли, после чего у неё остановилось сердце.

Сын Ирины подал иск к клинике, и суд первой инстанции обязал медучреждение выплатить 10 млн рублей. При этом решение ещё может быть оспорено.

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Ранее Life.ru рассказывал, что взыскать компенсацию за врачебную ошибку реально, но для этого важно собрать максимум документов: выписки, анализы, снимки и полную медкарту. После этого юристы советуют направить в клинику письменную претензию с требованием компенсации и обязательно зафиксировать факт её получения.

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