Магия искусства: Как рисование скрасит серость осенней хандры

Осенью световой день сокращается, и это может отражаться на самочувствии и настроении. На этом фоне у некоторых людей усиливаются апатия, раздражительность и тревожность. Художник Наталья Суханова в беседе с Life.ru рассказала, как рисование помогает переключить нервную систему в другой режим работы.

Когда рука ведёт карандаш или кисть по бумаге, включается мелкая моторика, тесно связанная с работой участков мозга, отвечающих за концентрацию внимания. Психологи давно замечают похожий эффект даже у машинальных каракулей на полях тетради во время скучного совещания или долгого разговора по телефону. Учёные называют такие движения спонтанной моторной активностью и сравнивают их с покачиванием ногой. Эти движения занимают руки небольшой порцией активности и тем самым подпитывают внимание, пока голова слушает происходящее. Наталья Суханова Художник

Британские исследователи действительно проверяли влияние рисования на внимание. В одном из экспериментов участники слушали монотонное телефонное сообщение, а часть из них одновременно закрашивала фигуры. В результате участники из группы, которая рисовала, лучше справились с заданием и вспомнили больше информации.

Выбор цвета тоже имеет значение. По словам Сухановой, тёплые оттенки — жёлтый, оранжевый, охра — могут создавать ощущение уюта и визуально напоминать о солнечном свете, даже если рисунок далёк от совершенства. Художник также связывает работу с цветом с процессами, в которых участвует дофамин, и считает, что это может положительно влиять на настроение.

При этом рисунок можно закончить всего за четверть часа и увидеть результат сразу. По мнению Сухановой, это даёт мозгу ощущение того, что усилие привело к конкретному итогу, что особенно ценно в период, когда дни тянутся одинаково.

Художественные навыки, по словам Сухановой, не главное. И ребёнок, который рисует каракули, и взрослый с многолетним опытом живописи могут получить психологический эффект от самого процесса. Механизм, как считает художник, связан с переключением внимания, движением руки и работой с цветом. Поэтому качество картинки для этого эффекта не имеет принципиального значения.

«Держите под рукой лист бумаги и карандаши, даже если уверены, что рисовать совсем не умеете», — резюмировала Суханова.

Ранее психолог рассказывала, почему однообразный отдых может привести к эмоциональному выгоранию. Для восстановления полезно чередовать спокойные периоды с активностью и ориентироваться на собственные потребности.