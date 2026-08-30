«Усугубляют друг друга»: Выявлена тесная связь между мигренью и депрессией

Люди с мигренью сталкиваются с депрессией и тревожными расстройствами как минимум втрое чаще остальных. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог Федерального центра нейрохирургии в Новосибирске, доцент кафедры нейронаук Новосибирского госуниверситета Галина Мойсак.

«Оба состояния, мигрень и депрессия, отчасти имеют одни и те же механизмы и соответственно могут потенцировать и усугублять друг друга», — объяснила специалист ТАСС.

Одной из причин такой связи она назвала нарушения в работе серотонинергической системы. Кроме того, регулярная изнурительная боль становится хроническим стрессом и постепенно истощает психику. Возникшие тревожность и депрессия, в свою очередь, способны утяжелять течение мигрени. Постоянное ожидание нового приступа снижает болевой порог, поэтому первопричину врачи определяют индивидуально для каждого пациента.

Мойсак также напомнила, что с 2024 года в России применяются таблетированные препараты из группы гепантов. Они воздействуют на рецепторы пептида CGRP, участвующего в запуске болевого сигнала, и расширяют возможности профилактики приступов. Подбирать такую терапию должен врач.