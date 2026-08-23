Не терпеть и не искать в Сети: Какая головная боль требует немедленного вызова скорой

Некоторые заболевания трудно поддаются диагностике из-за слишком неочевидных или незаметных симптомов. Специалист в области ядерной медицины, кандидат медицинских наук Рахим Розиев рассказал «Царьграду», как заподозрить у себя недуг и вовремя обратиться к врачам.

Внезапная и необычайно сильная головная боль требует немедленного вызова скорой помощи, отметил медик. Она может сопровождать инсульт или разрыв аневризмы. Особенно опасно, если одновременно перекосило лицо, ослабла или онемела одна сторона тела, нарушились речь, зрение либо координация. Даже если эти признаки быстро исчезли, обращаться за экстренной помощью всё равно необходимо.

Сильная нарастающая боль вместе с высокой температурой, светобоязнью, спутанностью сознания и напряжением мышц шеи может возникать при менингите, продолжил собеседник издания. Ждать появления всех симптомов или пытаться лечиться самостоятельно в такой ситуации нельзя.

Необъяснимая потеря веса, длительная слабость, ночная потливость и постоянная повышенная температура сами по себе не указывают на конкретный диагноз. Однако, если изменения сохраняются или усиливаются, следует записаться к терапевту, сказал Розиев.

Поводом для обследования также становятся кровь в мокроте, моче или кале, повторяющиеся кровотечения и заметная трансформация родинок. Причины могут быть разными — от воспаления и доброкачественных нарушений до онкологического заболевания.

Изменения гемоглобина, СОЭ, ферритина или С-реактивного белка тоже нельзя оценивать изолированно. Выбирать анализы, МРТ или КТ должен специалист с учётом жалоб, осмотра и истории болезни, подчеркнул доктор.

Ранее в журнале Nature Medicine сообщалось, что учёные разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая по анализу крови способна оценивать скорость старения отдельных органов. Для создания алгоритма исследователи изучили более 25 тысяч микроскопических изображений тканей 40 типов из 29 органов, полученных от 983 человек. ИИ обучили находить признаки возрастных изменений — потерю мелких сосудов, образование рубцов и атрофию тканей. В результате система смогла определять биологический возраст органов с точностью примерно до пяти лет.