Старение под контролем ИИ: Новый анализ крови может показать «возраст» органов

Учёные разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая по анализу крови способна оценивать скорость старения отдельных органов. Исследование специалистов Института сетевой медицины имени Людвига Больцмана опубликовано в журнале Nature Medicine.

Для создания алгоритма исследователи изучили более 25 тысяч микроскопических изображений тканей 40 типов из 29 органов, полученных от 983 человек. ИИ обучили находить признаки возрастных изменений — потерю мелких сосудов, образование рубцов и атрофию тканей. В результате система смогла определять биологический возраст органов с точностью примерно до пяти лет.

После этого учёные сопоставили данные о тканях с активностью генов в крови. Оказалось, что состав крови может служить своеобразным индикатором состояния внутренних органов, позволяя оценивать их возраст без необходимости брать образцы тканей.

Проверка показала, что ускоренное старение некоторых органов связано с определёнными заболеваниями. У людей после инсульта сильнее всего проявлялось «опережение возраста» мозга, при болезни Крона — органов пищеварения, а при болезни Альцгеймера — также мозговых структур.

При этом исследователи подчёркивают: новый метод пока нельзя использовать для прогнозирования болезней. Работа показывает связь между возрастом тканей и заболеваниями, но не доказывает, что ускоренное старение напрямую становится причиной недугов.

Кроме того, часть образцов была получена после смерти людей, поэтому учёные не могли отследить изменения органов одного человека в течение всей жизни.

В будущем технология может помочь перейти от общего понятия биологического возраста к более детальной оценке организма. Например, выявлять случаи, когда человек в целом стареет нормально, но один из органов развивается быстрее остальных. До применения в медицине системе ещё предстоит пройти дополнительные испытания.

Ранее учёные уже создавали системы на основе искусственного интеллекта, которые помогают оценивать риски различных заболеваний по косвенным признакам. Так, исследователи разрабатывают алгоритмы, способные анализировать данные МРТ, генетические показатели и другие биомаркеры, позволяющие выявить даже развитие депрессии.