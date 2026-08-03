Зной старит — каждая волна жары прибавляет полгода биологического возраста

Затяжные периоды сильной жары способны ускорять старение организма и сдвигать внутренние биологические часы человека вперёд почти на полгода. Об этом рассказали учёные из Чжэцзянского университета в журнале Cyborg and Bionic Systems, передаёт Daily Мail.

Специалисты изучили данные более чем 2300 взрослых жителей Китая. Их биологический возраст замеряли дважды — в 2011 и 2015 годах. Одновременно исследователи оценивали, как часто эти люди подвергались воздействию жары. Для этого использовали данные о погоде за двенадцать месяцев перед каждым обследованием.

Волной жары в работе считали не менее четырёх дней подряд, когда температура превышала показатели самых знойных 2,5 процента суток, типичных для конкретного города. Расчёты показали, что каждая дополнительная такая волна прибавляла человеку около 0,531 года биологического возраста. Люди, пережившие более сильную жару, старели быстрее тех, кто сталкивался с умеренным зноем.

По словам авторов, сильнее всего страдают люди с высоким индексом массы тела и жители мегаполисов. Экстремальный жар держит тело в состоянии длительного стресса: организму приходится тратить больше сил на поддержание нормальных внутренних условий. Из-за этого сбивается обмен веществ.

Исследователи отметили, что повторяющиеся волны жары были связаны с ростом уровня холестерина и HbA1c — показателя среднего содержания сахара в крови. У пожилых мышей жара меняла работу генов, отвечающих за обмен жиров и чувствительность к инсулину. Кроме того, зной вызывает окислительный стресс и нарушает работу митохондрий — крохотных «энергостанций» внутри клеток.

«Эти результаты говорят о том, что повторяющееся воздействие волн жары может ускорять биологическое старение, вероятно, через нарушения обмена веществ», — заключили авторы.

Они добавили, что жара способна влиять на ход старения через долгосрочный ущерб организму, и это подчёркивает уязвимость пожилых людей перед климатическим тепловым стрессом.

Напомним, ранее выяснилось, что продолжительные периоды экстремальной жары связаны с ростом госпитализаций из-за психических и поведенческих расстройств. Знойная погода нарушает терморегуляцию мозга, усиливает кислородное голодание, мешает сну и повышает импульсивность. Сильнее всего это бьёт по пожилым людям и жителям малонаселённых районов.