Не только гаджеты: Названы неочевидные причины головной боли и тошноты у подростков

Чаще всего подростки сталкиваются с головной болью напряжения, которая обычно появляется ближе к вечеру после школы, выполнения домашних заданий или долгого сидения за компьютером. Причиной может стать перенапряжение мышц шеи и плечевого пояса, предупредил невролог, реабилитолог Артём Багаутдинов.

По его словам, долгое пребывание в одной позе усиливает напряжение мышц и может ухудшать кровообращение. Недуг часто описывают как ощущение тугой повязки, которая сдавливает голову. Ещё одной распространённой причиной становится мигрень. Для неё характерны сильная пульсирующая боль, тошнота, чувствительность к свету и звукам.

«Если подросток начинает регулярно пить таблетки при каждой головной боли, со временем может сформироваться лекарственно-индуцированная головная боль, при которой приступы становятся ещё более частыми», — отметил эксперт в беседе с «Газета.ru».

Частоту головных болей также могут повышать недостаток сна, малоподвижность, нехватка прогулок и постоянная нагрузка на глаза из-за гаджетов. Если приступы повторяются несколько раз в месяц, усиливаются или мешают обычной жизни, специалист советует обратиться к неврологу.

Ранее Life.ru выяснил три причины головной боли в выходные. Среди них невролог выделил накопившуюся за рабочую неделю усталость, длительный сон и употребление алкоголя.