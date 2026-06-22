Головная боль и ухудшение зрения: Невролог предупредил об опасности защитных стёкол-шпионов для телефона

Защитные стёкла с эффектом ограничения обзора, известные как «стёкла-шпионы», способны создавать дополнительную нагрузку на зрительную систему и вызывать ухудшение самочувствия. Об этом рассказал Life.ru врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

При длительном использовании телефона, на котором защитное стекло «шпион», происходит перегрузка глазных мышц. Эффект, который многие замечают, связан с тем, что зрение должно фокусироваться строго в центральном положении на объект. Когда угол наклона глаза меняется, свойства линз (стекла) начинают работать иначе — они подавляют определённые световые лучи, и мозг получает несколько искажённый сигнал. Рустем Гайфутдинов Врач-невролог

Кроме того, по словам врача, телефон мы держим в руках, а руки не абсолютно неподвижны — есть физиологическое микроподёргивание. К этому добавляются наши собственные малозаметные движения тела. В результате глаз начинает видеть объекты нечётко, и мозг вынуждает глазные мышцы работать активнее, чтобы «поймать» резкость.

Как отметил Гайфутдинов, это вызывает неестественное, чрезмерное напряжение аккомодационных мышц (гладких мышц глаза). Далее напряжение распространяется на поперечно-полосатые мышцы, в том числе шейные, и может отдаваться головной болью — так называемой каской неврастеника. Возможны и другие несистемные проявления: головокружение, общий дискомфорт.

«Есть простое и эффективное правило: каждые 20 минут работы с экраном делайте паузу на 20 секунд и переводите взгляд на удалённый объект (на расстоянии не менее 6 метров). Это позволяет расслабить глазные мышцы и вернуть им естественное состояние. Стоит ли использовать какие-то защитные приспособления? Возможно, но важно не идти против естества», — подчёркивает невролог.

Гайфутдинов рекомендует отказаться от стекла – «шпиона». Технология для нашего мозга ещё относительно нова, и у него пока нет полноценных механизмов адаптации к таким нагрузкам. Со временем мозг, вероятно, научится гасить ненужный зрительный стресс, но пока главное — соблюдать режим отдыха для глаз.

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