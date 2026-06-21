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21 июня, 12:16

Тревогу нельзя запретить: Психолог раскрыла работающий способ вернуть спокойствие

Психолог Нагорная объяснила, как выключить тревогу и расслабиться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HappyTime19

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HappyTime19

Бороться с тревогой прямым запретом бесполезно. Чем сильнее человек пытается перестать беспокоиться, тем выше становится уровень напряжения, рассказала психолог и блогер Виктория Нагорная.

Специалист предложила действовать от обратного. Вместо подавления страха стоит сознательно перевести фокус внимания на расслабление. Настраиваться нужно не на борьбу с переживаниями, а на спокойствие и позитивные мысли.

В эфире радио «Комсомольская правда» Нагорная порекомендовала заняться собственным благополучием и погрузиться в свою жизнь. Это гораздо продуктивнее, чем растрачивать силы на волнение. Особенно вредно, по её словам, переживать из-за событий, на которые человек никак не способен повлиять.

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Доцент кафедры неврологии Пироговского Университета в беседе с Life.ru объяснил, что системная забывчивость может указывать на серьёзные проблемы со здоровьем. По его словам, ухудшение памяти относится к нарушениям высших когнитивных функций. Причины варьируются от стресса и хронического переутомления до тяжёлых заболеваний головного мозга.

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Юрий Лысенко
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