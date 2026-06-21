Сидячий образ жизни: Учёные назвали неожиданно безопасное для сердца количество часов

Китайские учёные выяснили, что сидение не всегда увеличивает риск преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний — всё зависит от общего уровня физической активности и продолжительности. Исследование, опубликованное в Journal of Sport and Health Science, охватило данные более 41 тысячи взрослых, за которыми наблюдали почти 12 лет.

Выяснилось, что минимальный риск был не у тех, кто почти не сидел, а у людей, проводивших в сидячем положении около четырёх часов в день. Зависимость оказалась J-образной: риск повышался как у тех, кто сидел менее двух часов, так и у тех, кто сидел больше шести часов в сутки. Самыми благоприятными показателями отличался промежуток около четырёх часов.

Особенно неожиданными стали результаты для активных людей: у тех, кто сидел до четырёх часов и много двигался, замена части физической активности на сидение была связана со снижением риска болезней и смерти. По мнению авторов, умеренное сидение в этом случае помогает организму восстанавливаться после высоких нагрузок.

Однако для тех, кто сидит много, совет остаётся прежним: замена даже 30 минут сидения на движение снижает риски. Учёные подчёркивают, что их работа не оправдывает малоподвижный образ жизни, а лишь показывает: универсальный подход здесь не работает.

Ранее гинеколог-эндокринолог предупредила, что длительное сидение негативно влияет на женский организм: вызывает застой крови в малом тазу, варикоз, болезненные менструации, воспаления яичников и матки, нарушения микрофлоры, повышает риск вагиноза и кандидоза. Сидячий образ жизни нарушает обмен веществ и чувствительность к инсулину, ведёт к набору веса, избытку эстрогенов и дефициту прогестерона, что вызывает сбои цикла, эндометриоз и миому. Для планирующих беременность это может снижать фертильность и затруднять зачатие.