Головная боль выходного дня: Врач рассказал, почему после рабочей недели раскалывается голова

Головная боль после рабочей недели может возникнуть из-за алкоголя, долгого сна или накопившейся усталости. Об этом Life.ru рассказал врач-невролог Александр Комаров.

По словам эксперта, есть три причины головной боли в выходные. Первое — это аддиктивное поведение и абузус, когда злоупотребляют алкогольными напитками в пятницу и в субботу.

Второй механизм — это венозная дисциркуляция, которая развивается вследствие избыточного пересыпания, когда ложатся поздно либо вовремя, но спят дольше, чем обычно или дольше, чем привыкли. То есть, грубо говоря, до десяти-одиннадцати часов. Таким образом организм не включает механизмы венозного оттока из полости черепа при вертикализации, и накапливается внутричерепное венозное давление. Это сопровождается тяжёлой давящей неприятной головной болью в течение всего дня, пока человек не разойдётся и венозная кровь не уйдёт.

Третья причина — это синдром хронической усталости, дефицит возбуждающих регулирующих медиаторов, в том числе нарушение работы антиноцицептивной системы вследствие перегрузок в течение рабочей недели. Казалось бы, на выходных хотелось бы отдохнуть, но возникает эффект отдачи. Когда организм расслабляется, все стрессовые факторы начинают себя проявлять.

Человек был мобилизован в течение недели, на выходных он отпускает ситуацию, и в этот момент начинают работать такие факторы, как гистамин, провоспалительные гормоны, лептин, кортизол. Это вызывает сосудистую дезорегуляцию в виде вазомоторных головных болей. Всё это — следствие неправильного режима дня, несоблюдения режима сна, отдыха и физической нагрузки, а также эпизодов голодания или стрессовых моментов.

«В третьем случае предотвратить такую головную боль выходного дня можно аутотренингом и регулировкой режимов сна, отдыха и работы в течение рабочей недели. Ну и, соответственно, получением позитивных эмоций в вечернее время в будни. Это может быть спорт, бассейн или определённые варианты культурно-массовых мероприятий, например, театр или кино», — отметил специалист.

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