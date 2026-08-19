Сел за руль, а голова закружилась? Как отличить обычный приступ от смертельной угрозы

Многие водители привыкли игнорировать внезапное головокружение, списывая его на усталость или духоту. Однако, по словам невролога Светланы Александровой, такой симптом может быть первым признаком нарушения кровоснабжения мозга, вплоть до инсульта. Особенно опасны случаи, когда приступ возникает впервые или необычно силён.

Инсульт не всегда начинается с классической картины: перекос лица, слабость в руке. Иногда при поражении определённых участков мозга первыми сигналами становятся именно головокружение, шаткость и проблемы с равновесием. Если к этому добавляются двоение в глазах, онемение или нарушения речи, медлить нельзя.

Если приступ застал за рулём, главное — не пытаться доехать до пункта назначения. Нужно плавно снизить скорость, включить аварийку и остановиться в безопасном месте. Выходить из машины сразу не стоит — при нарушении равновесия можно упасть и получить травму. Лучше оценить своё состояние и, если возможно, позвать на помощь, отметила специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Даже если через несколько минут голова перестала кружиться, это не повод продолжать путь. Кратковременный эпизод может быть связан как с вестибулярными проблемами, так и с серьёзными сосудистыми нарушениями. Обратиться к врачу стоит, если после приступа сохраняются слабость, онемение одной стороны тела, проблемы с речью или координацией, сильная шаткость походки.

Врач подчёркивает: воспринимать внезапное головокружение как мелочь опасно. Если симптом появился впервые или был необычно сильным, безопаснее остановиться и разобраться с причиной, чем рисковать своей жизнью и жизнями других на дороге.

А ранее Life.ru сообщал, что водителей в России обяжут проходить внеочередной медосмотр при выявлении болезней. По словам юриста, после получения уведомления у водителя будет три месяца на прохождение освидетельствования. В этот период его право управления авто сохраняется, автоматически лишать удостоверения не будут.