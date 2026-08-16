Водителей обяжут проходить внеочередной медосмотр при выявлении болезней

С 1 марта 2027 года для водителей изменится порядок медицинского контроля. Если во время диспансеризации, планового осмотра или другого обращения к врачу у человека обнаружат признаки заболевания, несовместимого с управлением автомобилем, его направят на внеочередное медосвидетельствование, рассказала РИА «Новости» юрист Ассоциации юристов России Камила Хасанова.

По словам специалиста, в рамках медицинского контроля водители проходят медосвидетельствование раз в десять лет. После вступления новых правил в силу поводом для дополнительной проверки станет выявление соответствующих медицинских противопоказаний во время обычного визита к врачу.

После получения уведомления у водителя будет три месяца на прохождение освидетельствования. В этот период его право управления автомобилем сохраняется, автоматически лишать удостоверения не будут.

При отказе от обязательной проверки водитель лишится права управления транспортом.

Если медицинское освидетельствование подтвердит отсутствие противопоказаний, права восстановят на основании заключения врача. Сдавать экзамены заново при этом не потребуется.

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