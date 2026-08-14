В «Единой России» призвали упростить возврат ошибочных штрафов водителям

Автомобилистам нужен простой и понятный способ оспаривать ошибочные штрафы, в том числе через цифровые сервисы, где можно проверить начисление, пожаловаться и вернуть неправильно списанные деньги. С такой инициативой выступила «Единая Россия», о чём ТАСС рассказал глава центрального исполкома партии, депутат Госдумы Александр Сидякин.

По его словам, ситуация, когда спустя годы водителю приходит требование оплатить старый штраф, а получить назад ошибочно перечисленные средства почти нереально, недопустима.

«Если начисление не подтверждается или произошло по ошибке, средства необходимо возвращать автомобилисту без излишней бюрократии», — сказал Сидякин.

Депутат считает, что часть проблемы стоит закрыть на уровне цифровых сервисов. В официальных приложениях и на сайтах, по его мнению, нужен отдельный инструмент, чтобы подать жалобу и быстро связаться с ответственными службами.

Ещё до оплаты водителю, как полагает парламентарий, должны показывать фотографию нарушения, его описание, дату и точное время. Это поможет убедиться в обоснованности штрафа и уменьшит число спорных случаев. Сидякин пояснил, что партия хочет сделать сведения о штрафах полными, а обратную связь — реально работающей.

«Цифровой сервис призван дать водителю возможность быстро проверить начисление, оспорить ошибку и вернуть деньги в случае необоснованного списания», — подчеркнул он.

Ранее в МВД России объяснили техническим сбоем рассылку водителям Московского региона уведомлений о старых штрафах. Неполадки произошли в одном из территориальных подразделений полиции. Сколько человек получили повторные требования и за какой период были выписаны нарушения, в ведомстве не уточнили. Специалисты работают над устранением сбоя и рассчитывают восстановить нормальную работу системы в ближайшее время.