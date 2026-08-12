Московским водителям внезапно пришли штрафы прошлых лет: МВД объяснило причину

Некоторые жители Московского региона получили уведомления о необходимости оплатить штрафы за нарушения прошлых лет из-за технического сбоя. Об этом сообщили в МВД России.

Неполадки возникли в одном из территориальных подразделений полиции. Сколько именно человек столкнулись с повторной рассылкой и за какой период были выписаны штрафы, в ведомстве не уточнили.

Специалисты уже работают над устранением сбоя. В МВД рассчитывают восстановить нормальную работу системы в ближайшее время.

После завершения технических работ ведомство намерено принять решения, которые позволят соблюсти законные права и интересы участников дорожного движения. При этом водителям пока не объяснили, нужно ли самостоятельно обращаться в полицию или оспаривать полученные уведомления.

Ранее Life.ru рассказывал, что в конце июля Верховный суд окончательно разъяснил: возить с собой распечатку электронного ОСАГО водитель не обязан. Поводом стало дело свердловчанина Михаила Лопатина, которого в октябре 2024-го оштрафовали на 500 рублей, хотя действующая страховка была оформлена в электронном виде. Автомобилист прошёл все инстанции и добился отмены наказания в Верховном суде.