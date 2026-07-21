Штраф за отсутствие бумажного ОСАГО признан незаконным Верховным судом

Верховный суд РФ поставил точку в споре о необходимости иметь при себе бумажную копию электронного полиса ОСАГО. Согласно решению высшей инстанции, водители не обязаны предъявлять распечатанный документ инспектору ГИБДД, если страховка оформлена в электронном виде.

Поводом для разбирательства стало дело автомобилиста Михаила Лопатина из Свердловской области. В октябре 2024 года мужчину оштрафовали на 500 рублей за отсутствие бумажного полиса, хотя электронная страховка у него была оформлена и действовала. Водитель успешно оспорил наказание, дойдя до Верховного суда.

Суд постановил, что наличие действующего электронного полиса, подтверждаемого данными страховой компании, полностью исключает состав административного правонарушения, пишет ТАСС. Постановление инспектора ГИБДД в отношении водителя было отменено, что создаёт важный прецедент для всех автомобилистов страны: штрафовать за отсутствие бумажной копии при наличии электронной — незаконно.

До этого Верховный суд России отправил на новое рассмотрение спор между автовладельцем и страховой компанией, которая вместо ремонта автомобиля после ДТП выплатила денежную компенсацию. Высшая судебная инстанция указала, что страховщик не вправе самостоятельно менять способ исполнения обязательств, если клиент не давал на это согласия.