Верховный суд запретил страховщикам заменять ремонт автомобиля денежной выплатой

Верховный суд России отправил на новое рассмотрение спор между автовладельцем и страховой компанией, которая вместо ремонта автомобиля после ДТП выплатила денежную компенсацию. Высшая судебная инстанция указала, что страховщик не вправе самостоятельно менять способ исполнения обязательств, если клиент не давал на это согласия.

Поводом для разбирательства стало ДТП, после которого владелец машины обратился к официальному дилеру. Страховая компания признала случай страховым и должна была организовать ремонт, однако более трёх месяцев согласовывала его стоимость, а затем отказалась от восстановления автомобиля и перечислила владельцу деньги.

Полученной суммы оказалось недостаточно для ремонта. Автовладелец обратился в суд, однако первая, апелляционная и кассационная инстанции сочли, что страховая выполнила свои обязательства, выплатив компенсацию.

После этого дело дошло до Верховного суда. Судебная коллегия по гражданским делам поддержала доводы заявителя, отменила решения нижестоящих судов и направила спор на новое рассмотрение.

В Верховном суде подчеркнули, что если договор предусматривает восстановительный ремонт, страховая компания обязана организовать его проведение. Заменить ремонт денежной выплатой можно только в случаях, прямо предусмотренных законом или договором, либо с согласия автовладельца.

Ожидается, что эта правовая позиция станет ориентиром при рассмотрении аналогичных споров между автомобилистами и страховыми компаниями в будущем.

Ранее Верховный суд России разъяснил, что автовладелец, чей автомобиль после ДТП признан полностью утраченным, имеет право на выплату по КАСКО независимо от ранее полученной компенсации по ОСАГО, если повреждения от первого случая были устранены. Размер возмещения должен рассчитываться из рыночной стоимости машины, и вычет ранее выплаченных средств противоречит условиям страхования.