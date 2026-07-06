Верховный суд запретил вычитать выплаты по ОСАГО из КАСКО

Верховный суд России разъяснил, что автовладелец после «технической гибели» машины может получить выплату по КАСКО независимо от ранее полученной компенсации по ОСАГО. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба владельца автомобиля к страховой компании. После ДТП он получил выплату по ОСАГО в другой организации для ремонта машины. Соответствующее разъяснение дала судебная коллегия по гражданским делам.

Позднее автомобиль был признан полностью утраченным, и собственник обратился за компенсацией по договору КАСКО. Страховщик, рассчитывая сумму, вычел ранее полученные по ОСАГО средства. Владелец с таким подходом не согласился и оспорил решение через финансового управляющего.

Верховный суд подтвердил, что получение выплаты по одному виду страхования не лишает права на возмещение по другому договору. При этом подчёркнуто, что после первого ДТП повреждения были устранены, а спорная сумма должна определяться исходя из рыночной стоимости автомобиля. Судебная коллегия указала, что ограничение компенсации только за счёт ранее выплаченного ОСАГО противоречит условиям страхования.

Ранее сообщалось, что в России ожидается рост страховых выплат по ОСАГО после обновления правил расчёта средней стоимости автозапчастей. Увеличение составит порядка 8–9%. Изменение будет неравномерным и сильнее всего затронет владельцев автомобилей марок, покинувших российский рынок.