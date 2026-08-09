Съел улики: Севастополец решил перекусить протоколом ДПС и получил штраф

В Севастополе мужчина устроил необычную борьбу с административным протоколом: сначала попытался его порвать, а затем просто съел один из документов. Гагаринский районный суд назначил ему штраф в 2 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошёл 3 августа 2026 года в Севастополе. По материалам дела, водитель нарушил требования инспектора Госавтоинспекции и отказался оставаться на месте оформления административного правонарушения. Когда сотрудники начали составлять необходимые документы, мужчина решил не облегчать им работу. Он стал мешать оформлению материалов, пытался порвать протокол задержания транспортного средства и игнорировал требования прекратить противоправные действия.

В какой-то момент нарушитель выхватил у инспектора один из документов. Дальше ситуация приобрела неожиданный поворот: мужчина уничтожил протокол, буквально съев его. В суде севастополец признал свою вину и раскаялся в произошедшем. Кроме того, он принёс извинения за своё поведение. Представитель Госавтоинспекции посчитал вину доказанной и не стал возражать против назначения денежного наказания.

Суд также учёл признание, раскаяние и извинения как смягчающие обстоятельства. В итоге Гагаринский районный суд признал мужчину виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. За необычный способ борьбы с бумажной волокитой и отказ подчиниться инспектору водителю назначили штраф в размере 2 тысяч рублей.

Ранее в Махачкале проверка водителя на возможное опьянение закончилась нападением на сотрудника Госавтоинспекции. Инцидент произошёл после остановки автомобиля на перекрёстке улиц Казанбаева и Казбекова. Инспекторы обратили внимание на манеру поведения мужчины за рулём и решили проверить его состояние.