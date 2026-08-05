Перекрыл дорогу и набросился с кулаками: В Кирове мужчина избил женщину-водителя автобуса

В Кирове возбуждено уголовное дело после нападения участника дорожного конфликта на женщину, управлявшую пассажирским автобусом. Расследование началось по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, сообщила пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля намеренно перегородил автобусу дорогу. Между ним и женщиной за рулём общественного транспорта возникла ссора, во время которой мужчина, как утверждает следствие, применил к ней силу.

Пострадавшая получила травмы и обратилась за медицинской помощью. Информация о характере повреждений и её нынешнем состоянии пока не раскрывается.

Следственное управление СК по Кировской области квалифицировало произошедшее как хулиганство. Правоохранители восстанавливают последовательность событий, выясняют причины конфликта и проверяют действия всех участников. Окончательная правовая оценка будет дана после завершения расследования.

Ранее в Приморском крае 85-летнюю вдову ветерана Великой Отечественной войны избили во время конфликта из-за дома и денег. Пенсионерка получила травмы, обратилась в больницу, после чего семья подала заявление в полицию. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка.