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5 августа, 08:06

Перекрыл дорогу и набросился с кулаками: В Кирове мужчина избил женщину-водителя автобуса

В Кирове возбудили дело после избиения женщины-водителя пассажирского автобуса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katarzyna Ledwon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katarzyna Ledwon

В Кирове возбуждено уголовное дело после нападения участника дорожного конфликта на женщину, управлявшую пассажирским автобусом. Расследование началось по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, сообщила пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля намеренно перегородил автобусу дорогу. Между ним и женщиной за рулём общественного транспорта возникла ссора, во время которой мужчина, как утверждает следствие, применил к ней силу.

Пострадавшая получила травмы и обратилась за медицинской помощью. Информация о характере повреждений и её нынешнем состоянии пока не раскрывается.

Следственное управление СК по Кировской области квалифицировало произошедшее как хулиганство. Правоохранители восстанавливают последовательность событий, выясняют причины конфликта и проверяют действия всех участников. Окончательная правовая оценка будет дана после завершения расследования.

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Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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