Била до потери сознания: Падчерица зверски избила 85-летнюю вдову ветерана ВОВ из-за денег

В Артёме Приморского края родственники 85-летней вдовы ветерана ВОВ заявили о её избиении из-за спора вокруг дома и денег, передаёт Amur Mash.

По их словам, 30 июля к Алле Хмельницкой пришла дочь её покойного мужа от первого брака и потребовала продать жильё либо выплатить 1,5 млн рублей.

Как утверждают близкие пенсионерки, после отказа женщина напала на неё. От ударов хозяйка дома потеряла сознание, а после возвращения в себя услышала угрозы и требования передать деньги или подписать документы.

Родственники отвезли пострадавшую в больницу, где у неё диагностировали травму лица и крупную гематому с кровоизлиянием в области кисти. После этого семья обратилась в полицию.

По словам близких, спустя несколько дней пенсионерку ещё не опросили. Они попросили правоохранительные органы провести проверку произошедшего.

Правоохранительные органы начали процессуальную проверку по данному факту. Прокуратура города Артёма держит под контролем ход и итоги этого расследования.

Ранее стало известно об избиении 11-летнего мальчика в посёлке Юганец Нижегородской области. Следственный комитет начал проверку после появления информации о происшествии в СМИ. По данным ведомства, подростку причинили телесные повреждения.