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Регион
31 июля, 16:32

СК разбирается в избиении 11-летнего мальчика в селе под Нижним Новгородом

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

В посёлке Юганец Володарского района Нижегородской области избили 11-летнего мальчика, в деле разбирается СК. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства. Информация о происшествии стала известна в ходе мониторинга публикаций в СМИ.

«Выявлена публикация о причинении телесных повреждений подростку в посёлке Юганец Володарского района. По данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

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Ранее в Уфе подростки избили 13-летнего парня. Причиной стал комментарий, который пострадавший оставил под роликом обидчика. Ребята договорились о встрече, однако оскорблённый пришёл не один.

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Матвей Константинов
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