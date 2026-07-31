СК разбирается в избиении 11-летнего мальчика в селе под Нижним Новгородом

В посёлке Юганец Володарского района Нижегородской области избили 11-летнего мальчика, в деле разбирается СК. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства. Информация о происшествии стала известна в ходе мониторинга публикаций в СМИ.

«Выявлена публикация о причинении телесных повреждений подростку в посёлке Юганец Володарского района. По данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Ранее в Уфе подростки избили 13-летнего парня. Причиной стал комментарий, который пострадавший оставил под роликом обидчика. Ребята договорились о встрече, однако оскорблённый пришёл не один.