Ночная разборка у бара в Новосибирске закончилась кровью: парня пырнули ножом 6 раз

В Новосибирске возле одного из баров произошла массовая драка, в результате которой 21-летний молодой человек получил несколько ножевых ранений. Пострадавший находится в реанимации. Об этом Kp.ru сообщил очевидец.

Инцидент произошёл ночью 25 июля на улице Студенческой рядом с баром. По словам очевидца, конфликт начался между группой молодых людей в возрасте от 20 до 28 лет. Вскоре словесная перепалка переросла в драку, в которой участвовали несколько человек.

Как рассказал свидетель, один из участников достал нож и нанёс им шесть ударов 21-летнему парню. После нападения пострадавшего госпитализировали. По предварительной информации, он до сих пор находится в отделении реанимации, а врачи не раскрывают подробности о его состоянии.

В региональном управлении МВД сообщили, что получили информацию о произошедшем конфликте. Полицейские осмотрели место происшествия и устанавливают личности участников. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение.

Ранее в посёлке Янино-1 Ленинградской области произошёл конфликт между мужчиной и его сожительницей, который закончился гибелью женщины. Ссора между 42-летним мужчиной и его спутницей возникла после совместного употребления алкоголя.