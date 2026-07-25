В Петербурге женщину убили ударом ножа в шею, за помощью она поехала в лифте

В посёлке Янино-1 (Ленинградская область) произошло убийство женщины, которая после конфликта с сожителем смогла добраться до знакомых, несмотря на тяжёлое ранение. По версии полиции, между 42-летним мужчиной и его сожительницей вспыхнула ссора после совместного распития алкоголя, об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Он ударил её ножом в шею, после чего женщина выбежала из квартиры на 11-м этаже, доехала на лифте вниз и добежала до квартиры знакомых в соседней парадной, где скончалась от полученных травм.

Подозреваемый, по предварительным данным, выбросил орудие убийства с общего балкона. Полицейские задержали его по горячим следам. Соседи рассказали, что мужчина давно злоупотребляет алкоголем, регулярно устраивает гулянки и часто меняет сожительниц. Одна из них, предположительно, и стала жертвой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве на северо-востоке столицы обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, о пропаже которой заявил её муж, а следователи восстановили её маршрут и вышли на квартиру сожителя, где она была в последний раз. В Следственном комитете уточнили, что погибшая недавно разошлась с супругом и переехала к другому мужчине, в жилье которого и нашли труп с перерезанным горлом.