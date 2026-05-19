Специальная военная операция
19 мая, 01:29

В Москве нашли тело женщины с перерезанным горлом, возбуждено уголовное дело

Тело женщины, о пропаже которой сообщил супруг, нашли на северо-востоке Москвы. На нём зафиксировали следы насильственной смерти. Информацию предоставили в столичном главке Следственного комитета.

18 мая мужчина обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении жены. Следователи восстановили её маршрут перемещения практически поминутно. Это помогло выяснить адрес квартиры, где её видели в последний раз. Там же и обнаружили тело с признаками насильственной смерти.

В ведомстве уточнили: погибшая некоторое время назад разошлась с мужем и переехала к сожителю. Именно в его жильё и нашли труп с перерезанным горлом. По подозрению в совершении убийства задержали знакомого потерпевшей. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве.

«По подозрению в указанном преступлении задержан знакомый потерпевшей», — сказали в ведомстве, добавив, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

Ранее тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на улице Корнейчука в Москве. На телах зафиксировали множественные телесные повреждения. Бутырский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку. Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Антон Голыбин
