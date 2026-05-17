17 мая, 15:31

Тела убитых мужчины и женщины нашли в квартире на северо-востоке Москвы

Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти были найдены 17 мая в квартире дома на улице Корнейчука в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что на телах зафиксированы множественные телесные повреждения. По данному факту Бутырский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК продолжают осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге у жилого комплекса в Завокзальном микрорайоне заметили автомобили силовых структур, а местные жители заявили об убийстве в одной из квартир. Очевидцы рассказали, что у дома по переулку Полимерному вечером дежурили сотрудники полиции и военной полиции. По предварительным данным, трагедия разыгралась в квартире, сдававшейся в посуточную аренду.

Юлия Сафиулина
