«Даже этого ты не можешь»: В Казани мать записала на диктофон издевательства над сыном-аутистом в школе

Жительница Казани рассказала, что с помощью скрытого диктофона зафиксировала факты жестокого обращения с её 12-летним сыном в школе. О произошедшем Алёна Марасинская сообщила Telegram-каналу Baza.

Казанка вскрыла издевательства над сыном-аутистом в школе с помощью диктофона. Видео © Telegram / Baza

«Даже этого ты не можешь сказать...Я тебя сейчас толкну...Где окончание у тебя, бестолочь? Ну-ка, включи мозг давай! Не надо мне тут сырость разводить», — говорила учительница, параллельно щипав мальчика и стучав по столу.

По её словам, 12-летний сын с аутизмом стал возвращаться после уроков в тяжёлом эмоциональном состоянии и постоянно повторял фразу «полиция, мама», указывая на школу. Слова ребёнка не давали матери понять, что именно происходит, а руководство учреждения, как утверждает женщина, заверяло её в отсутствии проблем.

Для проверки подозрений она зашила диктофон в одежду сына, после чего были получены аудиозаписи, на которых слышны крики педагогов, угрозы и применение силы, а также случаи оставления ребёнка без присмотра. Следующая попытка собрать доказательства оказалась безуспешной: записывающее устройство пропало.

Повторно установленный диктофон, по словам Марасинской, был обнаружен уже после вызова полиции — сотрудники изъяли одежду ребёнка после срабатывания рамок на «металлический предмет». Позже прокуратура сообщила женщине, что в брюках мальчика нашли два диктофона, включая ранее пропавший.

Алёна утверждает, что по итогам обращений в МВД, прокуратуру и Следственный комитет нарушений в действиях сотрудников установлено не было.

Ранее в Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего бывшего школьного преподавателя из Череповца, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении учеников. До этого мужчина находился под домашним арестом с марта 2025 года в рамках уголовного дела, которое уже рассматривалось судом. Однако в конце июля он покинул место содержания и был объявлен в розыск.