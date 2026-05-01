Три часа допроса и заточение дома: TikTok-тренд про учителей разрушил жизнь школьницы

В столице Башкирии разразился громкий скандал вокруг одной из местных школ. Причиной стал популярный среди зумеров интернет-челлендж, который обернулся травлей 14-летней девочки со стороны учителей, пишет SHOT.

Лена (имя изменено) учится в 71-й школе Уфы. Следуя тренду «Дастин, Лукас», она смонтировала короткое видео: на кадры с преподавателями, которые ей не нравятся, наложила нецензурные аудиофразы. Публиковать ролик она не собиралась, а просто переслала другу. Тот поделился с другим приятелем, а третий выложил запись в открытый доступ.

Педагоги нашли видео. Школьники быстро вычислили автора, и для Лены, по словам её матери, начался ад.

Родительница утверждает, что у девочки отобрали смартфон, держали его у себя и на протяжении трёх часов допрашивали Лену в присутствии старшеклассников. От неё требовали письменного обязательства перевестись в другое учебное заведение.

На этом, по словам женщины, преследования не закончились. Она считает, что администрация намеренно порочит честь её дочери, распуская среди сверстников слухи о её распутном поведении.

Сейчас восьмиклассница находится на домашнем обучении. Формально её не отчисляли, но, по словам Лены, находиться в коллективе она больше не может. Родительница уже подала заявление в правоохранительные органы, отметив, что давление на ребёнка происходило и раньше, виновники же других подобных роликов до сих пор остаются безнаказанными.

Ранее Life.ru рассказывал, что за двойку по контрольной школьник создал фальшивый интим-канал с фото учительницы, выдав её за эскортницу. Учителю пришлось уволиться, она написала заявление в полицию, но привлечь подростка не смогут: ему нет 16 лет.