Месть за «двойку»: Школьник сделал эскортницу из учительницы и вынудил уволиться

Учительница в Архангельской области заявила в полицию на ученика, который обиделся на двойку и выставил её в интернете эскортницей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Школьник выставил учительницу эскортницей в интернете. Фото © SHOT

Преподаватель истории рассказала, что недавно ей присвоили первую квалификационную категорию — официально подтвердили её профессионализм. А через несколько часов ей скинули ссылку на аккаунт, где от её имени предлагали секс за деньги. Учительница начала разбираться. Оказалось, это сделал 15-летний ученик.

Мальчик обиделся на двойку за контрольную и решил отомстить — создал Telegram-канал с её фотографиями из соцсетей, где выдавал её за проститутку. Педагог написала заявление в полицию, но привлечь подростка к ответственности не получится, потому что ему ещё нет 16 лет.

На комиссии по делам несовершеннолетних с ним провели беседу, и он во всём признался. Сама учительница рассказала, что поставила двойку за то, что ученик сдал пустой лист вместо работы. Неделю назад педагог уволилась из школы по собственному желанию.

