«Охота на крыс и клятва на Библии»: В уральском «реальном училище» устроили лагерь строгого режима для детей

Воспитанники частного учебного заведения «Алексеевское реальное училище» в Алапаевске Свердловской области пожаловались на тюремные порядки, физическую жестокость и психологическое давление. Как пишет E1.RU, детей заставляли давать клятву на Библии о неразглашении происходящего внутри стен учреждения.

По словам родителей, их чада должны были жить в пансионе с понедельника по пятницу, а на выходные приезжать домой, причём связаться с ними по телефону разрешалось лишь в строго отведённые часы. Мать одного из учеников вспомнила, что в первые две недели сына вообще не отпускали — воспитатели объяснили это наказанием за проступок.

О жестоких методах обучения женщина узнала от другой родительницы, которая рассказала, что педагоги бьют детей, придумывают им нецензурные клички, устраивают ночные пробежки до пяти утра. Когда мать приехала за своим сыном, она обнаружила у него на руках и спине синяки и сразу повезла ребёнка в травмпункт. Там мальчик признался, что его будили по ночам из-за того, что кто-то из группы не спал, заставляли бегать по улицам до рассвета, ставили на колени и держать над головой пятилитровые бутыли с водой.

«Спросила сына, почему он сразу ничего не рассказал, когда приезжал домой. Представляете, он объяснил, что их заставляли клясться на Библии, что всё, что случается в школе, не должно выйти за её пределы, иначе «вы будете крысами, а крыс бьют», — цитирует издание собеседницу.

Другая родительница сообщила, что детей показывали смешные ролики, а затем били ногой в живот того, кто первым засмеётся. Воспитанникам якобы запрещали брать еду, охрана обыскивала их и заставляла есть с пола в туалете, а вся посуда мылась там же. Если кто-то нарушал правила, группа отжималась, а провинившийся публично съедал выброшенный продукт. Сверстники также могли избить того, из-за кого их наказывали.

Родители обратились в полицию. В настоящий момент «Алексеевское реальное училище» закрыто по требованию прокуратуры, но по санитарным нарушениям. Проверка силовиков продолжается. Директор учреждения Дмитрий Андриенко в разговоре с журналистами отверг все обвинения, назвав их клеветой.

