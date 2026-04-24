Суд признал законным увольнение учителя за слово «дебилоиды» в Одинцове

Высшая судебная инстанция подтвердила правомерность расторжения трудового договора с преподавательницей русского языка и литературы Еленой Гудович, работавшей в одинцовском образовательном центре «Багратион». Причиной послужили её высказывания в сторону учащихся, которые расценили как нарушение педагогической этики и аморальное поведение, сообщается в материалах дела, изученных ТАСС.

«Жалоба Гудович Е. Л. на решение Одинцовского городского суда Московской области оставлена без удовлетворения, решение суда апелляционной инстанции оставлено — без изменения», — сказано в документе.

Педагог пыталась оспорить приказы о выговоре и последующем увольнении, настаивая на возвращении на прежнее место работы, а также требовала выплатить ей зарплату за дни вынужденного прогула и компенсировать моральный ущерб. Однако суд первой инстанции изначально отклонил её исковые требования.

Толчком к расторжению контракта стали служебные расследования, запущенные после жалоб родителей. Проверка выявила неоднократные случаи нарушения профессиональных норм, в частности использование лексики, недопустимой в общении с детьми. Помимо этого, комиссия образовательного учреждения обратила внимание на то, что учительница показывала восьмиклассникам фильм «Амадей», отдельные сцены в котором, по мнению проверяющих, не подходят для их возраста.

Судебная психолого-лингвистическая экспертиза, которую провела специалист Дарья Махрова, не выявила в прозвучавших из уст учителя фразах «дебилоиды», «дураки», «зараза» и «недоделанная» нецензурной либо оскорбительной лексики, квалифицировав их как эмоционально окрашенные оценочные суждения и риторические конструкции. Эксперт-лингвист Дарья Махрова пояснила, что слово «недоделанная» было употреблено в ироничном ключе в адрес школьницы, которая выполнила задание лучше остальных, а вся речь преподавателя являлась выражением сиюминутной эмоции, а не осознанным унижением.

Тем не менее суды проигнорировали эти выводы, встав на сторону нанимателя. Они решили, что подобные действия являются аморальным проступком, который абсолютно несовместим с продолжением трудовой деятельности, где ключевой является воспитательная роль наставника.

