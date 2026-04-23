22-летняя учительница совратила подростка и забеременела от него

В американском штате Аризона 22-летняя преподавательница оказалась под судом по делу о совращении 15-летнего школьника. Расследование началось после обращения родственницы подростка. Об этом сообщило издание Arizona Family.

На ситуацию обратила внимание мачеха ученика. После появления слухов она проверила телефон подростка и обнаружила материалы, которые стали поводом для обращения в полицию.

Первый эпизод, по версии следствия, произошёл в доме женщины. Секс оказался незащищенным, поэтому подросток был вынужден купить таблетки экстренной контрацепции. Но это не помогло и Родригес узнала, что беременна, и начала заставлять мальчика помочь с абортом. В переписке они обсуждали грубый секс, который привёл бы к выкидышу.

Также отмечается, что пара регулярно общалась по видеосвязи, в том числе в присутствии ребёнка преподавательницы. Кроме того, в переписке обсуждались детали происходящего, при этом подростка, как утверждается, просили не распространяться о ситуации.

Сначала подозреваемая отрицала все обвинения, однако позднее признала факт связи с несовершеннолетним. В настоящее время она находится под стражей, идут следственные действия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас школьная преподавательница Шелби Лашомб пошла на сделку со следствием и признала вину по делу о сексуальных контактах с несовершеннолетними. Жертвами стали двое юношей 16 и 17 лет. При этом установлено, что женщина длительное время поддерживала близкое общение с семьёй одного из подростков и была осведомлена о его возрасте.