Урок окончен: Учительница показала коллеге свой OnlyFans прямо в классе и лишилась работы

В одной из школ США учительницу уволили после того, как она во время рабочего дня продемонстрировала коллеге откровенные изображения с платформы OnlyFans. Об этом сообщило издание Complex.

Инцидент произошёл в классе, где преподаватель использовала личный мобильный телефон для демонстрации контента для взрослых. Коллега, ставший свидетелем ситуации, сообщил о произошедшем руководству учебного заведения. После этого директор школы Мэнди Рейнольдс инициировала служебную проверку.

В ходе разбирательства сотрудница подтвердила факт демонстрации материалов, после чего сделала заявление, вызвавшее дополнительный резонанс внутри коллектива. Уже в тот же день школьный округ принял решение о расторжении трудового договора. Причиной стали сразу два нарушения — использование личного устройства в рабочее время и демонстрация откровенного контента на территории образовательного учреждения.

Внутренние правила учебного заведения запрещают сотрудникам применять мобильные телефоны в личных целях даже после завершения занятий, если они находятся на рабочем месте. После увольнения Патриция Пайк попыталась оформить пособие по безработице, однако получила отказ.

