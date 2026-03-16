В Ярославле родителей школьника наказали за ИИ-видео с «обнажённым» торсом учительницы

Семье семиклассника из Ярославля придётся заплатить 20 тысяч рублей школьной учительнице за моральный вред, нанесённый её репутации. Причиной разбирательства стал видеоролик, созданный мальчиком с помощью нейросетей. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

Инцидент произошёл ещё в феврале прошлого года. Школьник без разрешения снял на телефон преподавателя математики в классе. Полученное видео подросток обработал через искусственный интеллект, в результате чего педагог «превратилась» в мужчину с обнажённым мускулистым торсом. Готовый ролик мальчик тут же отправил в классный чат.

Пострадавшая сторона обратилась в суд, указав, что распространённый ролик носит порочащий характер. Учительница пояснила: после публикации видео она испытывала сильный дискомфорт и стеснение перед учениками, а её авторитет среди детей оказался подорван.

Родители мальчика иск не приняли. Они не отрицали, что сын снял видео и применил к нему «трендовый эффект», однако сочли, что ничего зазорного в ролике нет. По их мнению, педагог просто испытывает личную неприязнь к ребёнку.

Однако суд встал на сторону истицы. В решении указано, что школьник распространил сведения, порочащие честь и достоинство педагога. С каждого из родителей взыскали компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

