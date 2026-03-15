В Самаре ищут школьников, осквернивших туалет храма фекалиями и свастиками

В Самаре разыскивают подростков, осквернивших туалет храма святителя Николая Чудотворца в микрорайоне Южный город. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Новости Самары и Области».

По данным ресурса, двое мальчиков зашли в туалетную комнату, справили нужду в писсуар, а затем изрисовали стены фекалиями. Среди рисунков — нацистская символика, изображения половых органов и надписи на военную тематику.

