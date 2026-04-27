27 апреля, 09:27

Школьницы потехи ради превратили учителя в педофила с помощью ИИ — одна сбежала из России

Школьники из Южно-Сахалинска выставили учителя педофилом в Сети с помощью ИИ

Обложка © Life.ru / QWEN AI

Обложка © Life.ru / QWEN AI

В Южно-Сахалинске две школьницы и один подросток создали поддельный аккаунт учителя физики Ивана Кашкина из школы №20, в котором публиковали непристойный контент, сгенерированный нейросетью. О ситуации сообщает Amur Mash.

Адвокат Егор Конюхов рассказал, что к фейку причастны ученицы седьмого и восьмого классов — обе были на хорошем счету, а также восьмиклассник из школы №19, у которого оклеветанный преподаватель даже не вёл занятия. Через два дня после выяснения личностей семья одной из девочек вывезла её за рубеж как минимум на месяц.

Из-за возраста уголовная ответственность подросткам не грозит, однако их поставят на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних. Также рассматривается вопрос о переводе нарушителей в специальное учебное учреждение и взыскании компенсации.

Школьника поставили на учёт за фото учительницы в группе для эскорта
Школьника поставили на учёт за фото учительницы в группе для эскорта

Ранее Life.ru рассказывал, что школьник решил отомстить учительнице из-за двойки за проверочную работу и подделал её эскорт-канал. После случившегося педагог была вынуждена уйти из школы.

Юрий Лысенко
