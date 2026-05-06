Учителя-педофила, который скрывался три месяца, задержали в Краснодаре
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson
В Краснодаре задержали 23-летнего преподавателя одной из школ Череповца, обвиняемого в развратных действиях в отношении учеников. Ранее он скрылся из-под домашнего ареста и был объявлен в розыск.
По данным объединённой пресс-службы судов Вологодской области, мужчина находился под домашним арестом с марта 2025 года. В конце июля, когда дело уже рассматривал суд, подсудимый покинул место содержания.
После задержания в Краснодаре его поместили в СИЗО. Теперь мужчину должны этапировать в Череповец. После перевода обвиняемого в местный следственный изолятор суд решит вопрос о возобновлении производства по уголовному делу. Сейчас рассмотрение приостановлено из-за розыска подсудимого.
