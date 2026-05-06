Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 мая, 16:01

Учителя-педофила, который скрывался три месяца, задержали в Краснодаре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

В Краснодаре задержали 23-летнего преподавателя одной из школ Череповца, обвиняемого в развратных действиях в отношении учеников. Ранее он скрылся из-под домашнего ареста и был объявлен в розыск.

По данным объединённой пресс-службы судов Вологодской области, мужчина находился под домашним арестом с марта 2025 года. В конце июля, когда дело уже рассматривал суд, подсудимый покинул место содержания.

После задержания в Краснодаре его поместили в СИЗО. Теперь мужчину должны этапировать в Череповец. После перевода обвиняемого в местный следственный изолятор суд решит вопрос о возобновлении производства по уголовному делу. Сейчас рассмотрение приостановлено из-за розыска подсудимого.

Кошмар под елкой: Добрый «Санта» оказался педофилом, охотившимся на детей

Ранее Life.ru писал как в Москве арестовали педофила-инвалида, который растлевал детей в Интернете. Восьмилетним мальчикам в соцсетях начал писать странный незнакомец: сначала завёл переписку, а затем принялся рассылать порнографические материалы — фотографии мужских половых органов и сцены сексуального характера.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Полина Никифорова
