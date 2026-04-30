Кошмар под елкой: Добрый «Санта» оказался педофилом, охотившимся на детей

В американском округе Полк (штат Флорида) задержали человека, которого многие родители знали в лицо как доброго волшебника. 60-летний Томас Аллен Хикс более десяти лет работал Санта-Клаусом на рождественских парадах, городских ёлках и частных вечеринках. Теперь он арестован по обвинению в педофилии, пишет американский телеканал CBS4.

Шериф округа Полк Грейди Джадд на пресс-конференции показал фотографию задержанного в костюме Санты и заявил: «Как вы можете видеть, мы арестовали Санта-Клауса». Хикс оказался в числе 19 подозреваемых, задержанных в ходе широкомасштабного расследования, посвящённого сексуальным преступлениям против детей.

По версии следствия, злоумышленник пытался встретиться с 13-летней девочкой «для совершения преступления сексуального характера». Полиция отследила его переписку, после чего организовала оперативную встречу с последующим задержанием.

Теперь бывшему Санте грозит внушительный список статей: торговля людьми, использование компьютера для совращения малолетних, а также применение двустороннего устройства связи для организации тяжкого преступления.

