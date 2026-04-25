«Дядя Лёша» купал и включал порно: В Красногорске задержан педофил из частного детсада

В Красногорске задержан муж владелицы частного детского сада по обвинению в домогательствах к трёхлетней воспитаннице. Жертвами мужчины, по данным источника Telegram-канал Baza, могут быть минимум пятеро детей из этого учреждения.

Отец пострадавшей девочки рассказал, что осенью прошлого года отдал дочь в частный сад. Уже через месяц ребёнок начал рассказывать такие подробности, что родители забили тревогу: со слов девочки выходило, что «дядя Лёша» показывал ей половые органы, трогал в интимных местах, а потом включил порно и предложил ребёнку повторить увиденное.

Семья написала заявление в Следственный комитет, после чего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался муж руководительницы детсада — Алексей, который не был официально трудоустроен и появлялся в учреждении когда хотел. По словам других родителей, мужчина мог самостоятельно купать детей или оставаться с ними наедине.

Следователям удалось сопоставить историю браузера подозреваемого с видео, где девочка рассказывает о случившемся. Сейчас Алексей находится в СИЗО. На суде он настаивает, что его оговорили. В то же время его жена, по словам родителей пострадавших, в зале заседаний называет трёхлетнюю девочку «дауном» и утверждает, будто у ребёнка ДЦП. Всего изданию известно о пяти семьях, заявивших о домогательствах к их детям в этом учреждении.

Ранее сообщалось, что в Елизовском районе Камчатки возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины, подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней. Инцидент произошёл 18 апреля в его доме, он был знаком с матерью ребёнка. Девочка рассказала о случившемся, педофила задержали и заключили под стражу. Ему проведут экспертизы.