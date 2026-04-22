Девочка на Камчатке стала жертвой сексуальных домогательств друга семьи

В Елизовском районе Камчатки возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Его подозревают в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом рассказали в пресс-службе СК Камчатки.

По версии следствия, инцидент произошёл 18 апреля в доме мужчины, который был знаком с матерью ребёнка. После произошедшего девочка рассказала о случившемся родительнице, и та обратилась в полицию.

Педофила задержали и заключили под стражу. В ближайшее время ему проведут ряд экспертиз, в том числе проверку психического состояния. Расследование продолжается, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Чите осудили троих мужчин за насилие над детьми. Одной из пострадавших девочек было всего четыре года. Преступник был знаком с её матерью.