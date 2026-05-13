13 мая, 12:11

В одном из отелей Антальи нашли тело российского туриста

Карета скорой помощи в Турции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

На турецком курорте Аланья в номере отеля обнаружили тело российского туриста, сообщает газета Alanya Türk. Инцидент произошёл в районе Тюрклер.

«Сотрудники гостиницы <...> заметили, что 44-летний постоялец долго не выходил из номера, и сообщили соответствующим службам. Номер открыли запасным ключом, на полу лежало безжизненное тело», — сказано в публикации.

Прибывшие медики констатировали смерть. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину трагедии.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Индонезии двое туристов погибли во время извержения вулкана Дуконо. Погибших нашли в ходе разбора завалов, они лежали на земле, взявшись за руки. Группа состояла из 20 человек, однако трое из них не выжили.

Владимир Озеров
