В ХМАО трое мужчин кидались с ножом на детей в парке Воинской славы

В городе Лянтор (ХМАО) трое мужчин угрожали расправой детям в парке Воинской славы. Они бросались с ножом на несовершеннолетних. Об инциденте сообщили URA.ru в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть полиции поступил сигнал о том, что неизвестные кидаются с ножом на детей. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и члены добровольной народной дружины. Правоохранители установили и задержали троих совершеннолетних подозреваемых.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Дети в результате инцидента не пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что жительнице Ставрополя грозит до пяти лет колонии за то, что она угрожала ножом детям во дворе дома на улице 50 лет ВЛКСМ из-за шума. Женщина пригрозила мальчику на велосипеде порезать колёса, но, увидев толпу, убрала нож и скрылась. СК возбудил дело по статье «Хулиганство», личность подозреваемой устанавливается.