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22 июля, 13:23

В ХМАО трое мужчин кидались с ножом на детей в парке Воинской славы

В Лянторе задержали троих мужчин, угрожавших детям ножом в парке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Danre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Danre

В городе Лянтор (ХМАО) трое мужчин угрожали расправой детям в парке Воинской славы. Они бросались с ножом на несовершеннолетних. Об инциденте сообщили URA.ru в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть полиции поступил сигнал о том, что неизвестные кидаются с ножом на детей. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и члены добровольной народной дружины. Правоохранители установили и задержали троих совершеннолетних подозреваемых.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Дети в результате инцидента не пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее сообщалось, что жительнице Ставрополя грозит до пяти лет колонии за то, что она угрожала ножом детям во дворе дома на улице 50 лет ВЛКСМ из-за шума. Женщина пригрозила мальчику на велосипеде порезать колёса, но, увидев толпу, убрала нож и скрылась. СК возбудил дело по статье «Хулиганство», личность подозреваемой устанавливается.

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Анастасия Никонорова
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