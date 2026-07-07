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Регион
7 июля, 12:07

В Ставрополе женщина с ножом угрожала детям из-за шума

Обложка © Телеграм / Stavropol1777

Обложка © Телеграм / Stavropol1777

Жительнице Ставрополя грозит до пяти лет колонии за угрозы ножом детям. Инцидент произошёл во дворе дома на улице 50 лет ВЛКСМ, сообщает краевое СУ СКР.

Видео © Телеграм / Stavropol1777

Правоохранители завели уголовное дело после появления в Сети видео, где женщина с кухонным ножом предъявляла претензии школьникам за громкие крики под окнами. По словам очевидцев, она угрожала мальчику на велосипеде порезать колёса. Когда вокруг начала собираться толпа, женщина убрала холодное оружие в сумку и быстро удалилась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Личность подозреваемой пока не установлена, ведутся поиски.

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Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 21 июня в детском лагере «Орленок» (озеро Чагытай) произошло ЧП. Пьяный мужчина пробрался в спальный корпус и начал нападать на детей. Он выстроил испуганных ребят в ряд и открыто угрожал им убийством.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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