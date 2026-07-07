В Ставрополе женщина с ножом угрожала детям из-за шума

Жительнице Ставрополя грозит до пяти лет колонии за угрозы ножом детям. Инцидент произошёл во дворе дома на улице 50 лет ВЛКСМ, сообщает краевое СУ СКР.

Правоохранители завели уголовное дело после появления в Сети видео, где женщина с кухонным ножом предъявляла претензии школьникам за громкие крики под окнами. По словам очевидцев, она угрожала мальчику на велосипеде порезать колёса. Когда вокруг начала собираться толпа, женщина убрала холодное оружие в сумку и быстро удалилась.