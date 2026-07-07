В Ставрополе женщина с ножом угрожала детям из-за шума
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Жительнице Ставрополя грозит до пяти лет колонии за угрозы ножом детям. Инцидент произошёл во дворе дома на улице 50 лет ВЛКСМ, сообщает краевое СУ СКР.
Видео © Телеграм / Stavropol1777
Правоохранители завели уголовное дело после появления в Сети видео, где женщина с кухонным ножом предъявляла претензии школьникам за громкие крики под окнами. По словам очевидцев, она угрожала мальчику на велосипеде порезать колёса. Когда вокруг начала собираться толпа, женщина убрала холодное оружие в сумку и быстро удалилась.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Личность подозреваемой пока не установлена, ведутся поиски.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 21 июня в детском лагере «Орленок» (озеро Чагытай) произошло ЧП. Пьяный мужчина пробрался в спальный корпус и начал нападать на детей. Он выстроил испуганных ребят в ряд и открыто угрожал им убийством.
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