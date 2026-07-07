Яжемать, посадившую ребёнка на колени в парке Алтуфьево, поставили на учёт

Семью мальчика из Алтуфьево, которого мама заставила встать на колени в парке, поставили на профилактический учёт. Об сообщила уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская агентству городских новостей «Москва».

По её словам, матери вынесли представление за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. При этом омбудсмен отметила, что до этого инцидента семья в поле зрения служб не попадала.

Напомним, в Сети появилось видео из московского района Алтуфьево, где женщина во время конфликта с ребёнком поставила его на колени и заставила целовать ей ноги и руку. Инцидент произошёл у дома № 36 на Путевом проезде. Очевидцы сообщили, что сначала она пыталась выбросить его велосипед в мусорку, а затем потребовала унизительных действий. Мальчик выполнил её требование. Сейчас выясняются обстоятельства.