В Петербурге мать ударила ножом сына-подростка

В Санкт-Петербурге женщина ударила ножом в шею собственного сына-подростка. Информацию об этом распространило городское управление Следственного комитета.

Инцидент произошёл вечером 4 июля в ПВЗ на Северном проспекте. По данным следствия, мать набросилась на несовершеннолетнего во время внезапной ссоры. Довести задуманное до конца ей не удалось только благодаря тому, что потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Женщину уже задержали и предъявили ей обвинение, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Следователем проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области мужчина набросился с ножом на бывшую жену и их 14-летнего сына. Инцидент произошёл в посёлке Комсомольск Гвардейского района. Женщина вместе с подростком приехала к бывшему супругу по имени Анатолий, чтобы забрать личные вещи, оставшиеся после развода. Ссора вспыхнула в тот момент, когда гостья сняла со стены детские фотографии.