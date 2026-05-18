На Сахалине подросток пять раз пырнул ножом отчима на глазах у матери

На Сахалине подросток обвиняется в попытке убийства отчима. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошёл 10 мая в квартире на улице Харитонова в Тымовском районе. По версии следствия, между несовершеннолетним и его отчимом возник конфликт, в ходе которого подросток нанёс мужчине не менее пяти ударов ножом в грудь, спину и руки. Нападение произошло при матери, которая смогла вмешаться, удержать сына и оказать помощь мужу до приезда скорой и полиции. Пострадавшего спасли врачи.

Суд, по ходатайству следователя, отправил подростка под стражу.

