Число подростков в московских СИЗО выросло до рекорда, среди них 4 девочки

В Москве число несовершеннолетних арестантов в следственных изоляторах достигло рекордных значений, что может говорить о плохой профилактике преступлений среди подростков. Об этом сообщила в телеграм-канале член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачёва.

«На сегодняшний день за решёткой 105 подростков, из них 4 девочки. Напомню, что подростки могут находиться в двух СИЗО Москвы: мальчики — в СИЗО №5, девочки — в СИЗО №6. Были времена, когда в первом находилось по 16 подростков, а во втором — 0! Вот это был настоящий успех общества и государства, школы и правоохранителей в работе по профилактике», — пишет Меркачёва.

По её мнению, причин таких антипоказателй несколько: подростки зачастую попадают в криминальную среду, имея перед глазами плохой пример со стороны взрослых, также в стране мало бесплатных кружков и секций. Кроме того, продолжает остро стоять проблема распространения наркотиков, что толкает детей на преступления. Меркачёва добавила, что повысилась и раскрываемость правонарушений, что тоже повлияло на количество задерживаемых.

Ранее Life.ru писал, что в Москве с начала 2026 года возбуждено пять уголовных дел в отношении несовершеннолетних, которые под влиянием аферистов пытались совершить поджоги и покушение на убийство. Схема проста: анонимный куратор через телефон или мессенджеры даёт указания, а ребёнок, сам того не осознавая, становится преступником.