Синяки вместо детства: В Колпино отчим-садист годами истязал детей сожительницы

В Колпинском районе Петербурга полиция задержала 28-летнего мужчину, подозреваемого в изощрённых издевательствах над детьми своей сожительницы. Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, фигурант больше года истязал пятилетнего мальчика и семилетнюю девочку.

Воспитатели местного детского сада забили тревогу, когда заметили, что ребятишки приходят в учреждение с многочисленными синяками и ссадинами по всему телу. Травмы были явно не случайными.

Следствие считает, что новый ухажёр матери систематически избивал дошколят в квартире на улице Ленина. Мужчина проживал с семьёй до апреля этого года. Сейчас он находится в следственном изоляторе по уголовному делу об истязании несовершеннолетних.

Прокуратура Колпинского района взяла на контроль ход и результаты расследования. Судя по всему, детям потребуется длительная реабилитация, а отчиму грозит до семи лет колонии. Как жестокая мать могла не замечать побоев на собственных детях — тоже предстоит выяснить следствию. Пока она проходит по делу свидетелем, но круг подозреваемых может расшириться.

Ранее Life.ru писал, что в Каспийске мужчину осудили на пожизненное за убийство 8-летней девочки. В 2018 году женщина предложила знакомому похитить ребёнка с целью получения выкупа в размере 2 млн рублей от семьи. Мужчина обманом увёл девочку из дома и доставил в заранее подготовленное помещение, где лишил её связи с внешним миром и удерживал силой.