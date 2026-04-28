Судью УЕФА задержали по подозрению в домогательствах к ребёнку

Британская полиция задержала судью УЕФА по подозрению в домогательствах в отношении несовершеннолетнего. Об этом стало известно изданию The Sun.

Инцидент произошёл в одном из отелей, где арбитр вступил в разговор с подростком в общественной зоне. Затем, как утверждается, он допустил неподобающие действия и попытался пригласить его в свой номер. Сообщается, что в правоохранительные органы обратился сам пострадавший либо его знакомый. После этого началась проверка обстоятельств произошедшего.

Несмотря на инцидент, судья успел отработать матч еврокубка, после чего вернулся в отель, где был задержан при участии представителей УЕФА. Позже арбитра допросили и отпустили под залог. Расследование по делу продолжается.

В ФИФА заявили, что временно отстраняют его от всех турниров под своей эгидой. В УЕФА также подтвердили, что судья не будет привлекаться к обслуживанию матчей до окончания разбирательства. При этом, его имя не указано.

